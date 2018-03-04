РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Жители микрорайона Кузнечики подмосковного Подольска провели митинг против управляющей компании, из-за которой в семь домов приходили по два платежных документа за ЖКУ, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор митинга Юрий Конаныхин.

Митинг организовали жители микрорайона Кузнечики, которые считают, что на протяжении трех лет ООО «УК Август ЖКХ» присваивает себе право обслуживания многоквартирных домов без согласия жителей. Нарушения заключаются в фальсификации материалов якобы проводившихся общих собраний собственников. Они утверждают, что материалы собраний, которые предоставляли в адрес Госжилинспекции Подмосковья для внесения домов в реестр, подделываются. Факты подделки установлены судебными актами Подольского городского суда.

«На митинг за предотвращение самозахватов ООО «УК Август ЖКХ» многоквартирных домов в микрорайоне Кузнечики пришло около 40 человек, потому что нам разрешили провести его далеко от нашего микрорайона возле КДЦ «Молодежный» в микрорайоне Силикатная», - сказал Конаныхин.

Он отметил, что в резолюции митинга жители попросили президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, губернатора Московской области Андрея Воробьева и других представителей власти разобраться с ситуацией самозахвата ООО «УК Август ЖКХ» домов, в результате которого жители получали по два платежных документа.

Жители считают, что после внесения домов в реестр без заключения договора с собственниками сотрудники ООО «УК Август ЖКХ» выполняли рейдерские захваты имущества собственников, срывали замки на помещениях, в том числе индивидуальных тепловых пунктов, помещений с лифтовым оборудованием, технических этажей.

Пострадавшими от незаконных действий ООО УК «Август-ЖКХ» митингующие посчитали семь домов на улице Академика Доллежаля, 2, корпус 1, 2; 7, корпус 1; 29; 42; улице Генерала Стрельбицкого, 5; 9.