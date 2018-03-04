РИАМО - 4 мар. В снегопад столичный аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме, возможны небольшие задержки рейсов из-за позднего прибытия самолетов и очистки взлетно-посадочных полос, сообщается в Telegram-аккаунте воздушной гавани.

«Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе. Регулярно проводится патрульная очистка взлетно-посадочных полос», - говорится в сообщении.

Видимость в районе аэродрома 1,9 тысячи метров, нижняя граница облачности 450 метров, идет снег.

Коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в пределах нормы. Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с поздним прибытием самолетов, очисткой ВПП и противообледенительной обработкой воздушных судов.

В ночь на воскресенье в столице выпало 2 миллиметра осадков, по области – до 6-10 миллиметров. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.

Снегопад, который принес циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, может стать рекордным за 68 лет.