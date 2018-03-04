РИАМО - 4 мар. Службы комплекса городского хозяйства Москвы перевели на круглосуточный режим работы из-за снегопада, порядка 10 тысяч единиц спецтехники убирают улицы и дороги столицы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в столице прирост снега в воскресенье и в ночь на 5 марта может составить до 15 сантиметров.

«За ночь в городе местами выпало уже от 7 до 9 сантиметров снега. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники», - сказал Бирюков.

Он отметил, что спецтехника проводит сплошное прометание улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой.

«Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка», - добавил заммэра.

По прогнозу метеобюро Москвы, в воскресенье в столице сохранится снег, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха ожидается от минус 7 до минус 9 градусов. Порывы восточного ветра могут превышать 15 метров в секунду. Прирост снега в воскресенье может достичь 4-6 сантиметров.

Снегопад, который принес циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, может стать рекордным за 68 лет.