РИАМО - 4 мар. Движение пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) осуществляется штатно в условиях снегопада в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Снегопад, пришедший в Московский регион, не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику», - говорится в сообщении.

В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снежных заносов. Мероприятия по ликвидации последствий снегопада проходят штатно, в круглосуточном режиме. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов.

Ночью на полигоне МЖД работали 45 единиц спецтехники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Всего было очищено 505,8 километра пути и вывезено 30,94 тысячи кубометров снега.

Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

«Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руку», - уточняется в материале.

В ночь на воскресенье в столице выпало 2 миллиметра осадков, по области – до 6-10 миллиметров. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.

Снегопад, который принес циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, может стать рекордным за 68 лет.