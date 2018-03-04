РИАМО – 4 мар. Водитель автомобиля наехал на пешехода на Варшавском шоссе в столице, а затем скрылся, пострадавшая женщина отказалась от госпитализации, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано по адресу: Варшавское шоссе, дом №41.

«Поступила информация о наезде на пешехода. В результате ДТП водитель с места происшествия уехал. Может быть, он не заметил, что задел пешехода», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая женщина отказалась от госпитализации, ей оказали медицинскую помощь на месте. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.