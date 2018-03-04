РИАМО - 4 мар. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье утром отменили и задержали 53 рейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано два рейса, два отменено. В «Домодедове» 11 рейсов задержаны, еще 16 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 22 рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В ночь на воскресенье в столице выпало 2 миллиметра осадков, по области – до 6-10 миллиметров. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.

Снегопад, который принес циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, может стать рекордным за 68 лет.