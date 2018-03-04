РИАМО – 4 мар. Весеннее тепло придет в Москву и Подмосковье в апреле, тогда ожидается температура в рамках климатической нормы, сообщил в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В лучшем случае среднесуточные температуры начнут пересекать нулевой рубеж в сторону положительных отметок в последней декаде марта, то есть с 26 по 31 марта. Но сугробы не сойдут, они лишь «сдуются» до 10 сантиметров. А хорошее тепло мы все-таки ждем в апреле», - сказал Тишковец в эфире телеканала «Москва 24».

Синоптик добавил, что апрельская температура будет в рамках нормы. К 6 апреля ожидается начало тотального разрушения снежного покрова.

«С наступлением Пасхи далее уже пойдет настоящее тепло и много-много солнечных дней», - подчеркнул Тишковец.