РИАМО - 4 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился ко всероссийскому спортивному флешмобу #ВыборЧемпионов180318 и отжался 18 раз в преддверии выборов президента 18 марта.

Ранее к флешмобу присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов, он отжался 18 раз и передал эстафету губернатору Подмосковья.

«Принимаю всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от Рустама Минниханова и передаю ее всей молодежи Подмосковья - особенно тем, кто пойдет голосовать впервые», - написал Воробьев в соцсети Instagram.

На видеоролике, опубликованном в аккаунте, губернатор отжимается 18 раз и с улыбкой передает эстафету молодежи Подмосковья.

Как уточнил в своем аккаунте в Instagram руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, за 18 дней вся Россия выполнит спортивные упражнения 180318 раз в поддержку важности каждого голоса на выборах президента РФ.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.