РИАМО - 4 мар. Работников Московского метрополитена перевели на усиленный режим работы из-за снегопада, все линии работают штатно, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

«Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи со снегопадом», - говорится в сообщении.

Метрополитен на всех линиях работает в штатном режиме.

В ночь на воскресенье в Московском регионе выпала основная масса осадков. За ночь в столице выпало 2 миллиметра осадков, по области – до 6-10 миллиметров. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.

Снегопады, которые принес циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, могут стать рекордными за 68 лет.