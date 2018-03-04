РИАМО - 4 мар. Из-за снега в столице в воскресенье автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«В воскресенье в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Просим автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским», - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Москве ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может привести к росту числа ДТП.

«В случае необходимости использования личных автомобилей просим водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров», - добавляется в материале.

Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила парковки, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.

ГУП «Московский метрополитен», Московское центральное кольцо, ГУП «Мосгортранс», ЦППК и МТ ППК полностью готовы к работе в условиях непогоды и сделают все для того, чтобы передвижение по столице было максимально быстрым и комфортным.

В ночь на воскресенье в Московском регионе выпала основная масса осадков. За ночь в столице выпало 2 миллиметра осадков, по области – до 6-10 миллиметров. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.

Снегопады, которые принес циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, могут стать рекордными за 68 лет.