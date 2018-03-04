РИАМО - 4 мар. Снегопад, который принесет циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, может стать рекордным за 68 лет, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится балканским циклоном, центр которого пройдет в 200 километрах южнее Москвы. Этот атмосферный вихрь принесет в мегаполис почти треть месячной нормы осадков (8-11 миллиметров), возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет», - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что на дорогах зафиксировано ухудшение видимости и заносы. Сугробы за ближайшие сутки увеличатся на 10 сантиметров и превысят 0,5 метра. Температурный фон ожидается на 7 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на воскресенье выпала основная масса осадков. За ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, по области – до 6-10 миллиметров. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.

Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.