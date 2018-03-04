РИАМО - 4 мар. В Подмосковье в воскресенье ожидается сильный снегопад, дорожные службы региона готовы к работе в сложных погодных условиях, сообщается в Telegram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы Подмосковья готовы к ухудшению погодных условий. По прогнозам синоптиков, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта в Московской области ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, ветер порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Прогнозируемое количество осадков 2-5, местами 6-19 миллиметров. Температура воздуха ночью от минус 15 до минус 10 градусов, днем - от минус 11 до минус 6 градусов.

Для работ по зимнему содержанию региональных трасс подготовлено свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники. Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме. Дополнительная снегоуборочная техника будет выведена на линии по мере необходимости.

«В связи с ухудшением погодных условий и во избежание ухудшения дорожно-транспортной ситуации в регионе министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям», - уточняется в материале.

Также водителей попросили не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать свои автомобили в неположенных местах.