РИАМО – 4 мар. Температура воздуха в Москве и Подмосковье достигнет минус 20 градусов во вторник, атмосферное давление упадет до 749 миллиметров ртутного столба, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон уходит, но холод еще остается. В ночь на понедельник температура будет от минус 11 до минус 16, в ночь на вторник – минус 15-20 градусов. В среду и в пятницу – минус 12-17 градусов. 8 марта ночью будет минус 9-14 градусов», - сказал Цыганков.

По его словам, днем максимальная температура достигнет минус 10 градусов в понедельник и вторник. В субботу, 10 марта, температура может подняться до 0 градусов.

«Сегодня ночью выпали основные осадки. Ночью или днем на неделе будет небольшой снег. Во вторник вообще без осадков», - добавил синоптик.

Цыганков отметил, что атмосферное давление спадает – в ночь на понедельник оно достигнет 733 миллиметров ртутного столба, а днем – 746 миллиметров.

«749 миллиметров ртутного столба будет давление во вторник. Переменная облачность разорвется – появится солнце. В среду давление опять немного упадет – уже 743 миллиметра. В четверг-пятницу начнет расти до 750. А в субботу – 743-744 миллиметра», - сказал собеседник.