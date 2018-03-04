РИАМО - 4 мар. После посадки рейса Барселона – Москва в аэропорту «Домодедово» у самолета обнаружили повреждение шасси, следствие проверяет все обстоятельства случившегося, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственным органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная в связи с повреждением шасси воздушного судна, прибывшего из Королевства Испания.

«Примерно в 21:20 (3 марта - ред.) в столичном аэропорту «Домодедово» произвел посадку самолет Boing 737, на борту которого находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. После посадки у воздушного судна обнаружено повреждение шасси. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключается в материале.

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