РИАМО – 4 мар. Обильные снегопады, накрывшие Московский регион в ночь с субботы на воскресенье, спадут в течение дня, этой ночью в подмосковном Можайске выпало около трети месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Ночью выпала основная масса осадков. По данным Гидрометцентра, за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков. По области – до 6-10 миллиметров», - сказал Цыганков.

По его словам, минимальная температура воздуха в воскресенье ночью достигала минус 9,6 градусов.

Синоптик добавил, что снег будет продолжать выпадать до середины дня.

«Основная зона в Москве выпала, в течение сегодняшнего дня может выпасть еще 2 миллиметра. В области основная зона осадков прошла через Можайск – этой ночью там выпало 10 миллиметров осадков», - добавил Цыганков.

Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.