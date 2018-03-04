РИАМО – 4 мар. В Московской области зарегистрировали свыше 20 возгораний, для их тушения привлекли 210 специалистов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 24. Спасено два человека. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 210 человек, 60 единиц техники», - говорится в сообщении.

Специалисты также пять раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли шесть человек. На ДТП работали 20 человек и пять единиц техники. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.

На территории Московской области развернуто два пункта обогрева на трассе М-7 в Орехово-Зуевском городском округе (вместимостью десять человек) и на трассе М-1 в Можайском районе (вместимость 40 человек).