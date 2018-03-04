РИАМО – 4 мар. В Москве и Московской области в воскресенье ожидается облачная погода с сильными метелями, температура опустится до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В воскресенье погоду сформирует северная периферия активного циклонического вихря. Его усилиями в регионе облачно и ветрено, ожидаются снегопады и метели, местами сильные», - говорится в сообщении.

Погода в воскресенье будет пасмурной, местами появится дымка. Температура воздуха в Московском регионе будет достигать минус 9 градусов.