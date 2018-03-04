РИАМО - 4 мар. С воскресенья на остановочном пункте «Лось» Ярославского направления МЖД пригородные поезда, выполняющие рейсы в сторону области, будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров у временной деревянной платформы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Это связано с реконструкцией существующей пассажирской платформы №2, которая проводится в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Ярославского направления, предусматривающей строительство дополнительного пятого главного пути между Москвой и станцией «Мытищи», - говорится в сообщении.

Временная платформа соответствует длине, позволяющей осуществлять посадку и высадку пассажиров изо всех вагонов. Работы проходят по специальной технологии, не отражаясь на графике движения пригородных и пассажирских поездов.