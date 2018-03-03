РИАМО - 3 мар. Информации о нападении на ветеринара с ножом в Подольске не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что руководитель хозяйства напал на ветеринара на Пахринском проезде в Подольске. В ходе конфликта начальник бросил в подчиненного кружку, а затем начал гоняться за ним с ножом.

«Информацию не подтверждаем», - сказал собеседник агентства.