РИАМО - 3 мар. Один человек погиб в результате пожара, который произошел в жилом доме на юго-западе столицы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Сотрудники подразделения МЧС выезжали к жилому дому на улице Обручева, но спасатели не проводили никаких работ. Команда сообщила, что там произошло самозатухание загорания в коридоре», - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты МЧС обнаружили тело одного погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.