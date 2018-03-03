РИАМО - 3 мар. Члены «Молодой гвардии Единой России» поддержали митинг-концерт «За сильную Россию», который прошел в субботу днем на столичном стадионе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы организации.

В субботу в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина в «Лужниках» прошел митинг-концерт «За сильную Россию». По данным МВД РФ, в мероприятии приняли участие свыше 130 тысяч человек.

«Легкий мороз не помешал сотням молодогвардейцев Московской области приехать в «Лужники», - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель МОРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Линара Самединова, нельзя обеспечить высокий темп развития без поддержки жителей и президента, и это действительно так - даже если посмотреть на примере Подмосковья: отремонтирована большая часть поликлиник и больниц, бюджет области вышел со знаком плюс в 45 миллиардов рублей, каждый год создается по 50 тысяч рабочих мест.

По словам замруководителя МОРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Александра Толмачева, молодогвардейцы заинтересованы в решении окружающих проблем и хотят, чтобы страна оставалась сильной и процветающей.

«Мы не прячемся от реальности: кроме достижений и успехов есть и проблемы - судьба подбрасывает новые вызовы. Справиться с ними можно только с сильным и поддерживаемым народом президентом. Мы здесь потому, что мы - одна команда и вместе мы строим будущее своей страны», - подчеркнул Толмачев.

Как пояснил замруководителя «Молодой гвардии» Даниил Мешков, ежедневно молодежь организации находится в гуще социально-политических событий, поэтому может объективно оценивать ситуацию, происходящую в стране и за ее пределами.

Руководитель патриотического направления организации Алексей Кожухалов отметил, что митинг-концерт «За сильную Россию» получился по-настоящему сильным: несколько десятков тысяч единомышленников вместе пели любимые песни и общались.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.