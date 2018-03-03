РИАМО - 3 мар. Электропоезд сбил мужчину на железнодорожной станции «Щербинка» в новой Москве, в результате инцидента мужчина скончался, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы УВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Ранее поезд сообщением Москва – Серпухов на ж/д станции «Щербинка» насмерть сбил женщину с ребенком.

«По предварительной информации, электропоездом Одинцово-Подольск смертельно травмирован мужчина на вид около 40 лет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники транспортной полиции проводят проверочные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего.