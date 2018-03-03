РИАМО - 3 мар. В столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» вечером в субботу отменили и задержали порядка 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержаны восемь рейсов, один отменен, в «Домодедове» задержаны девять рейсов, восемь отменены, в «Шереметьеве» задержали три рейса. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» нет.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода, температура воздуха может достигать минус 7 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.