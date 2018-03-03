РИАМО - 3 мар. Сотрудники столичной Госавтоинспекции изучают видеозапись, размещенную в Instagram, на котором лихачи объехали пробку на Садовом кольце столицы по встречной полосе, следуя за автомобилем с мигалками, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Госавтоинспекция Москвы изучает видео», - сказал собеседник агентства.

Ранее в профиле majorka_777 опубликовали запись, на которой видно, как водители автомобиля следуют за машиной с мигалками, тем самым объезжая пробку на Садовом кольце.