РИАМО -(ЛЮБЕРЦЫ) 3 мар. Второй выезд из жилого комплекса «Люберцы» с улицы Барыкина на Зенинское шоссе пока не будут закрывать, сообщил в субботу замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Середнев.

В субботу в школе №28 глава Люберец Владимир Ружицкий и замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Андрей Середнев, а также представители застройщика и управляющей компании провели встречу с жителями жилого комплекса «Люберцы». Представитель застройщика отметил, что хочет закрыть строительную дорогу-выезд на Зенинское шоссе. Но жители возмутились тому, что у них останется всего один выезд.

«Мы там три месяца работаем, разрешили проблему с транспортным коллапсом. А с закрытием дороги вы сведете все усилия на нет. Не надо ее закрывать», - сказал Середнев.

По словам застройщика, данное место является не дорогой, а стройплощадкой. Он добавил, что там находятся коммуникации будущих домов.

«Мы говорили с вашим руководством. В первую очередь рассматриваются социальные вопросы. И второй – это дороги, за них отвечает застройщик. Мы проговаривали выезды, надо дорогу на 2-ю Вольскую улицу проектировать, прежде чем закрывать», - уточнил глава округа Владимир Ружицкий.