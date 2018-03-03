РИАМО – 3 мар. Инцидент произошел с пассажиром в аэропорту «Шереметьево», во время посадки в самолет пассажир упал на трапе, сообщает в субботу РЕН ТВ.

«Как стало известно РЕН ТВ, самолет должен был вылететь в Ереван. Мужчина упал во время подъема по трапу. После этого ему стало плохо. Подоспевшие на место инцидента медики забрали пострадавшего», - говорится в сообщении.

По некоторым данным, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.