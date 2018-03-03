РИАМО – 3 мар. В Театре имени Моссовета прокомментировали информацию об уходе Александра Домогарова, отметив, что известный актер не подавал никаких официальных заявлений об уходе, сообщает в субботу РИА Новости.

Ранее Домогаров написал на своей странице в Facebook, что уходит из театра, потому что его сняли со всех спектаклей. Позднее Домогаров удалил эту запись.

«Никаких официальных заявлений Домогаров не подавал. Что касается спектаклей с его участием, то никто их не снимал. Александр собирается на гастроли с театром», — сказала пресс-атташе театра Татьяна Горина.