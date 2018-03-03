РИАМО - 3 мар. Водитель иномарки наехал на пять припаркованных машин на севере столицы из-за того, что ему стало плохо, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

По его словам, инцидент произошел по адресу: Заповедная улица, дом 4.

«Автомобиль Hyundai наехал на пять припаркованных машин. Это произошло в 17:54, в результате ДТП никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, согласно предварительной информации, самочувствие водителя ухудшилось, что и послужило причиной ДТП.