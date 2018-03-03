РИАМО – 3 мар. Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, раскрыла секрет российского флага, скрытого в куртке, сообщает в субботу Газета.ru.

«Секрет странного белого шарфа раскрыт», — написала Медведева в комментарии под видео, опубликованном на своей странице в соцсети Instagram.

На видео Медведева, отрывая шарф от своей куртки, показывает, что за ним скрывается изображение российского триколора.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».