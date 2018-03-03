РИАМО – 3 мар. Выставка «Сольфеджио» Ильи Резника. Записки на салфетках» открылась в столице в субботу в доме-музее М. Н. Ермоловой, выставка приурочена к 80-летию известного поэта-песенника, сообщает РИА Новости.

«На выставке представлены фотографии из архива поэта с автографами артистов Людмилы Сенчиной, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Раймонда Паулса и других, а также рисунки и шаржи Резника. Поэт рисует и записывает стихи в том числе и на салфетках, отсюда и название выставки», - говорится в сообщении.

Экспозиция знакомит с основными вехами творчества Резника, написавшего тексты песен «Золушка», «Маэстро», «Вернисаж», «Старинные часы» и многие другие.

Также на вернисаже выступил детский ансамбль «Маленькая страна», созданный Резником.

«Я благодарен музею за такой элегантный показ части моего творчества, это все воспринимается очень трогательно», — отметил Резник.

По словам супруги поэта, символично, что выставка открылась во Всемирный день писателя.

Выставка будет открыта для посетителей с 4 марта по 8 апреля. В доме-музее Ермоловой 25 и 31 марта также пройдут мастер-классы поэта.