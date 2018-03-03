РИАМО - 3 мар. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении наезда на пожилую женщину в центре города, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Как ранее сообщал сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, в субботу в 10:00 по адресу: Бутырский Вал, дом 32 водитель автомашины Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшая в результате ДТП скончалась.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, управлявшего грузовым автомобилем, он доставлен в полицию, с ним проводят все необходимые оперативно-следственные мероприятия», - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, все материалы проверки направлены в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.