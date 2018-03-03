РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Член инициативной группы участников долевого строительства дома на улице Серпуховская, 3А, в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска Сергей Уманский направил обращение главе городского округа о признании объекта проблемным, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Уманский.

В субботу в микрорайоне Климовск в ДК «Машиностроитель» состоялось собрание кредиторов обанкротившегося застройщика ЗАО «ТЕКС», в нем приняло участие 50 обманутых дольщиков дома на улице Серпуховская, 3А. Двухподъездный 17-этажный жилой дом на 320 квартир должны были ввести в эксплуатацию еще в первом квартале 2016 года. В декабре 2017 года прошло собрание, на котором представители ЗАО «ТЕКС» объявили о банкротстве, инициированном АО «Эксперт Банк». Строительная организация не смогла исполнить свои обязательства перед банком.

«Для того, чтобы признать дом проблемным, существует ряд оснований. В отношении дома на Серпуховской, 3А уже есть два из них. Первое – срок сдачи дома в эксплуатацию просрочен более чем на девять месяцев, в нашем случае – на 18. Второе – то, что в отношении застройщика введена процедура банкротства и наблюдения. Дважды от имени инициативной группы я обращался в администрацию горокруга. В итоге они не признали дом проблемным, но первый раз отметили, что ситуация под контролем. Второй раз попросили предоставить документы, подтверждающие мое участие в долевом строительстве. Третье обращение на имя главы Подольска Пестова отправил 21 февраля», - сказал Уманский.

В Московской области признать объект проблемным имеет право только местная администрация. По заявлению дольщика и предоставлению необходимого пакета документов, его включают в реестр пострадавших граждан.

На следующем собрании кредиторов ЗАО «ТЕКС» планируют заслушать отчет временного управляющего, избрать комитет кредиторов и делегировать ему права, выбрать арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, из членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего и другие вопросы. Дата собрания уточняется.