РИАМО - 3 мар. Сотрудники уголовного розыска УВД по Западному округу задержали 34-летнего жителя Московской области и 23-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемых в организации занятия проституцией, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в одной из квартир на Гвардейской улице выявили притон для занятия проституцией, работавший под видом массажного салона.

«В указанном помещении оперативники задержали организаторов незаконной деятельности, а также троих приезжих девушек в возрасте от 25 до 36 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый мужчина арендовал квартиру, а женщина, помимо того, что сама занималась оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение, находила девушек для нелегального бизнеса. Частью денежных средств, полученных от противоправной деятельности, злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.

Отделом дознания УВД по Западному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.