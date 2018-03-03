РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Раздельный сбор мусора могут внедрить в жилом комплексе «Люберцы», сообщил в субботу руководитель управляющей компании «Самолет-сервис» Александр Дубинин.

В субботу в школе №28 глава Люберец Владимир Ружицкий провел встречу с жителями жилого комплекса «Люберцы». Один из жителей обратил внимание на то, что мусор вывозят нерегулярно.

«Мусорные площадки спроектированы застройщиком, но к ним неудобно добраться. Весной заменим площадки на более современные. Возможно, применим раздельный сбор мусора», - сказал Дубинин.

Ранее глава муниципалитета Владимир Ружицкий сообщал, что в подмосковных Люберцах будет создана рабочая группа по организации раздельного сбора мусора, планируется, что контейнеры появятся на территории округа через три месяца.