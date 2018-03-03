РИАМО - 3 мар. В подмосковной Балашихе угнали автомобиль Infiniti QХ50 стоимостью порядка 1,36 миллиона рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Второго марта в 09:50 в дежурную часть обратилась женщина 1961 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 16:00 27 февраля до 06:00 2 марта от дома по адресу проживания заявительницы неизвестный похитил ее автомашину Infiniti QХ50 2013 года выпуска. Сумма ущерба – 1,36 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас похитителя и автомобиль ищут.