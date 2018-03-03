РИАМО - 3 мар. В подмосковном Красногорске сын избил свою мать и отобрал у нее телефон, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Первого марта в 21:45 в дежурную часть обратилась женщина 1964 года рождения с заявлением о том, что 1 марта в 08:00 в своей квартире ее сын 1997 года рождения, причинив ей телесные повреждения, открыто похитил сотовый телефон. Сумма ущерба - 11 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Сына потерпевшей задержали.

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