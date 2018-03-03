РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 мар. Пожар произошел в деревянном частном доме в подмосковном Королеве, по предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник управления территориальной безопасности администрации города Александр Потатуев.

Пожар начался ближе к вечеру в субботу. Гореть начал деревянный дом на улице Марины Цветаевой.

«На данный момент пожар локализован, пожарные проливают его. По предварительным данным пострадавших и погибших нет», - сказал Потатуев.

Он уточнил, что причины пожара устанавливаются.