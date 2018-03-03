РИАМО - 3 мар. Переезд граждан в первый дом в рамках программы реновации жилфонда в столице будет организован также 4, 6 и 10 марта, в субботу в новые квартиры переехали три семьи, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Шестого марта в жилом доме по адресу: улица 5-я Парковая, 62Б, прошло заселение первых жильцов в рамках программы реновации. <…> 4, 6 и 10 марта также будут организованы переезды семей в новостройку», — говорится в сообщении.

В субботу в новые квартиры переехали три семьи из домов 3 и 5 по улице Константина Федина. На данный момент более 89% жителей двух домов по этой улице согласились переехать в новые квартиры, завершается процесс перерегистрации документов.

«Сегодня фактически первая семья переезжает в новостройку, дом находится в шаговой доступности от переселяемых пятиэтажек. Из всех семей 143 дали согласие на переезд. В настоящее время шесть семей заключили договор соцнайма, 41 семья заключила договор мены. В день подписания договора семья получает ключи от квартиры и может переезжать в новый дом. Уже зарегистрированы 11 договоров мены. Из них два документа, подтверждающих право собственности, выданы собственникам, и девять готовятся к выдаче до 7 марта», — отметил заместитель руководителя департамента городского имущества Иван Щербаков.

Для переселения предоставляются равнозначные квартиры с отделкой комфорт-класса, полностью готовые к заселению. Как того и требует закон, количество комнат в новом жилье — такое же, как и в старом, а его общая площадь увеличится — в данном случае на 20-30% — за счет более просторных кухни и коридора. Ванные и санузлы полностью укомплектованы сантехникой, в кухнях установлены мойки и электроплиты.

С момента начала работы центра информирования по переселению 46 семей подписали договоры на новые квартиры. Для удобства переселенцев подписание договоров также производится в информационном центре. При желании граждане смогут в этот же день получить ключи, а также начать подготовку к переезду и обустройству своего нового жилья.

Выразили желание докупить квадратные метры 37 семей, с которыми сейчас активно работают представители Московского фонда реновации.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.