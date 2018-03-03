РИАМО - 3 мар. Горожане смогли безопасно покинуть митинг-концерт «За сильную Россию», проходивший днем в субботу на столичном стадионе «Лужники», благодаря слаженной работе транспортного комплекса Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте городского транспорта.

В субботу в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина в «Лужниках» прошел митинг «За сильную Россию». По данным МВД РФ, в мероприятии приняли участие свыше 130 тысяч человек.

«Участники мероприятия воспользовались московским метро, МЦК и наземным городским транспортом, которые ранее были переведены на усиленный режим работы», - говорится в сообщении.

По данным ситуационного центра ЦОДД, движение в районе стадиона осуществляется свободно, а введенные ранее перекрытия отменены.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.