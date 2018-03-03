РИАМО - 3 мар. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ выясняет в рамках организованной доследственной проверки обстоятельства травмирования подростка 2002 года рождения на станции «Трехгорка» Белорусского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, в субботу в 12:30 подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электропоезда сообщением Москва - Кубинка. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Подросток доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Следственное управление призывает соблюдать правила безопасности на железной дороге.