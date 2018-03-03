РИАМО – 3 мар. Защитник московского ФК ЦСКА Марио Фернандес получил травму во время матча с екатеринбургским «Уралом» в рамках чемпионата России по футболу и сможет вернуться на поле только через месяц, сообщает в субботу РИА Новости.

«Матч 21-го тура прошел в субботу в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 1:0. Фернандес в одном из игровых моментов повредил заднюю поверхность бедра. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что, скорее всего, защитник вернется на поле только в апреле», — говорится в сообщении.

Директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что для клуба было важно взять три очка.

«Может быть, это был не самый зрелищный матч, но тут еще и погодные условия сыграли свою роль, и только возобновление сезона – весенний футбол. Очень расстроила травма Марио – защитники вылетают один за одним у нас. Будем стараться восполнить эту потерю», — добавил Бабаев.

Он подчеркнул, что будет дополнительное обследование, но уже понятно, что это повреждение задней поверхности бедра.