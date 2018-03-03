РИАМО – 3 мар. Кандидат в президенты России Владимир Путин в ходе митинга-концерта на столичном стадионе «Лужники» рассказал, что хочет вместе со своими сторонниками сделать Россию яркой и устремленной вперед в будущее, сообщает в субботу Газета.ru.

В субботу в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина «Лужниках» прошел митинг «За сильную Россию!».

«У нас с вами ясные, понятные и благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее», - сказал Путин.

Ранее Путин в ходе митинга-концерта в «Лужниках» спел гимн.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.