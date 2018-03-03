РИАМО - 3 мар. Главное управление МЧС России по столице предупредило москвичей о неблагоприятной погоде 4 марта, в этот день ожидаются сильные порывы ветра, снегопад и метель, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с этим горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями», — добавляется в сообщении.

Пешеходов призвали быть более бдительными, аккуратными и взаимовежливыми.