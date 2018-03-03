РИАМО - 3 мар. Жителей Подмосковья предупредили о том, что 4 марта ожидаются сильный снегопад, метель и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в течение суток 4 марта по Московской области ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы, ветер порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При сильном снеге жителям рекомендовали быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, водителям — по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении, а пешеходам — соблюдать повышенную осторожность.

«Правила поведения при метели: плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; оконные стекла оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами; подготовиться к возможному отключению электроэнергии», — добавляется в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали жителей Москвы и Подмосковья о сильном снегопаде и метели 4 марта. Ветер в порывах достигнет 15 метров в секунду, выпадет около четверти месячной нормы осадков.