РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Сотрудникам предприятия МУП «Подольская теплосеть» понадобилось больше 8 часов, чтобы устранить утечку на теплотрассе в микрорайоне Кутузово в Подольске, на данный момент тепло пустили в дома, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник диспетчерской службы предприятия.

Второго марта в 16:30 сотрудники МУП «Подольская теплосеть» обнаружили утечку на теплотрассе, они незамедлительно приступили к устранению аварии. Для этого им пришлось отключить тепло в шести домах микрорайона Кутузово. Аварию планировали устранить к 22:00.

«МУП «Подольская теплосеть» в 00:24 устранило утечку на теплотрассе в микрорайоне Кутузово, в данный момент тепло поступает в дома», – сказал собеседник агентства.

Горячее водоснабжение подавалось в полном объеме.