РИАМО - 3 мар. Более 400 нарушений выявили во время проверок в 49 предприятиях сети быстрого питания «Бургер Кинг» в Подмосковье, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
«На территории Московской области проведена плановая выездная проверка предприятий сети быстрого питания ООО «Бургер Рус». В ходе надзорных мероприятий специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области проверено 49 объектов сети, во всех выявлены нарушения, общее количество которых составило 414», — говорится в сообщении.
Большая часть нарушений – несоблюдение условий хранения и транспортировки пищевых продуктов, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и помещений, а также неудовлетворительное санитарное состояние производственных цехов и инженерных коммуникаций.
«В ходе плановых проверок на лабораторные исследования было отобрано 323 пробы пищевой продукции, выявлено 4% проб, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Из числа неудовлетворительных проб пищевой продукции по микробиологическим показателям 50% составили салаты. По результатам проверок забраковано 19 партий продукции общим весом около 100 килограммов», — добавляется в сообщении.
По фактам выявленных нарушений возбуждено более 100 дел об административном правонарушении в отношении должностных лиц и ООО «Бургер Рус». Общая сумма штрафов составила более 4,5 миллионов рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Сроки исполнения находятся на контроле управления Роспотребнадзора по Подмосковью.
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