РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Около 400 добровольцев из 14 муниципальных образований юга Подмосковья приняло участие в обучающем семинаре наблюдателей на выборах президента Российской Федерации в Подольске в субботу, сообщила замглавы администрации городского округа по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.

Семинар организовала общественная палата Московской области. В нем приняли участие заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Точенов, заместитель начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Валерий Шуткин, член Общественной палаты Московской области и рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Олег Стогов, председатель территориальной избирательной комиссии Игорь Москаленко, региональный координатор общественной организации «Национальный общественный мониторинг» Никита Барановский и другие лица.

«В обучающем семинаре с наблюдателями от общественных палат Московской области на выборах президента Российской Федерации приняло участие 400 добровольцев из 14 муниципальных образований юга Подмосковья, изъявивших желание 18 марта текущего года стать наблюдателями на избирательных участках», - сказала Бабакова.

На семинаре для наблюдателей разъяснили аспекты выборного законодательства Российской Федерации об общественном наблюдении на выборах президента Российской Федерации. Рассказали о правах наблюдателей от общественных палат Московской области, определили критерии оценки избирательного процесса, назвали основные нарушений на выборах. Провели интерактивное практическое занятие на модельном участке УИК «Возможные нарушения на выборах президента Российской Федерации и действия наблюдателей от Общественной палаты Московской области».

По словам председателя Общественной палаты Подольска Андрея Панарина, на выборах от Общественной палаты Московской области в Подольске будут присутствовать 139 наблюдателей, по одному на избирательном участке. Из них около 40 человек являются членами Общественной палаты горокруга. Направления и соответствующие нагрудные знаки они получат 14-15 марта. Наблюдатели смогут прийти на участки для голосования к семи часам утра, чтобы удостовериться в отсутствии нарушений. Они могут занять удобные для наблюдения места и менять их по мере необходимости. Обо всех нарушениях наблюдатели от Общественной палаты будут сообщать председателю территориальной избирательной комиссии Москаленко.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.