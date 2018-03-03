РИАМО - 3 мар. Злоумышленник пробрался в квартиру женщины в Коломенском округе Подмосковья и украл оттуда ювелирные украшения и деньги, общая сумма ущерба составила 1,27 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУ МВД России по Московской области.

«Второго марта в 16:39 в дежурную часть обратилась женщина 1972 года рождения с заявлением о том, что 2 марта в период времени с 14:30 по 16:30 в ее дом путем отжатия пластикового окна, проник неизвестный и похитил ювелирные изделия, денежные средства в размере 1,2 миллиона рублей. Сумма ущерба – 1,27 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемого ищут.