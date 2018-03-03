РИАМО - 3 мар. Бомж нанес ножевое ранение мужчине на улице Гурьянова в столице, пострадавший был госпитализирован, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 2 марта на службу «02» сообщили о драке по адресу: улица Гурьянова, дом 77.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 2 марта примерно в 19:20 по указанному адресу бомж 1966 года рождения в ходе конфликта, переросшего в драку, причинил ножевое ранение живота мужчине 1954 года рождения, зарегистрированному по улице Шоссейная, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что бездомного доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.