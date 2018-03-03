РИАМО - 3 мар. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования женщины и ее малолетнего ребенка на станции «Щербинка» Курского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в субботу в 12:23 женщина с малолетним ребенком, находящимся в коляске, переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В виду малого расстояния машинисту электропоезда сообщением Чехов - Москва не удалось предотвратить наезд. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, а женщина - в карете скорой помощи.

«На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Следственное управление призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.